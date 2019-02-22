عدلي القيعي يكشف السبب الرئيسي وراء رفض الأهلي خوض مباراة بيراميدز

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كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي في مساء يوم أمس الخميس الموافق 21 فبراير 2019 عن السبب الرئيسي، وذلك وراء رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب خوض مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة كأس مصر.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الخميس عبر شاشة قناة “الأهلي”، أكد عدلي القيعي أن النادي الأهلي لا يُطالب إلا بحقه فقط لا غير دون أن يفرض شخصيته على أي أحد وخاصة الاتحاد المصري لكرة القدم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد عدلي القيعي على أن النادي الأهلي متمسك بجدول المباريات الذي أرسله الاتحاد المصري لكرة القدم منذ مطلع العام الحالي 2019، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تعديل ذلك الجدول جاء بناءً على ضغوطات كبيرة من بعض الأطراف.

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