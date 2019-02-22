تعرف على موعد قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2018 / 2019

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يشهد مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية اليوم الجمعة الموافق 22 فبراير 2019 قيام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، وذلك بعدما انتهت في مساء يوم أمس الخميس جميع مباريات الإياب في إطار دور ال32 من عمر المسابقة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً جميع نتائج مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

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وإليكم الآن أولاً نتائج جميع مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

فريق إشبيلية الإسباني 0/2 فريق لاتسيو الإيطالي.

فريق سالزبورج النمساوي 0/4 فريق كلوب بروج البلجيكي.

فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني 1/4 فريق شاختار الأوكراني.

فريق فياريال الإسباني 1/1 فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

فريق دينامو زغرب الكرواتي 0/3 فريق فيكتوريا بلزن التشيكي.

فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي 1/3 فريق فنربخشة التركي.

فريق فالنسيا الإسباني 0/1 فريق سيلتك الاسكتلندي.

فريق نابولي الإيطالي 0/2 فريق زيوريخ السويسري.

فريق أرسنال الإنجليزي 0/3 فريق باتي بوريسوف البيلاروسي.

فريق جينك البلجيكي 4/1 فريق سلافيا براغ التشيكي.

فريق إنتر الإيطالي 0/4 فريق رابيد فيينا النمساوي.

فريق باير ليفركوزن الألماني 1/1 فريق كراسنودار الروسي.

فريق بنفيكا البرتغالي 0/0 فريق غلطة سراي التركي.

فريق ريال بيتيس الإسباني 3/1 فريق رين الفرنسي.

فريق تشيلسي الإنجليزي 0/3 فريق مالمو السويدي.

فريق دينامو كييف الأوكراني 0/1 فريق أولمبياكوس اليوناني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

فريق أرسنال الإنجليزي / فريق بنفيكا البرتغالي / فريق تشيلسي الإنجليزي.

فريق دينامو زغرب الكرواتي / فريق دينامو كييف الأوكراني / فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

فريق إنتر الإيطالي / فريق كراسنودار الروسي / فريق نابولي الإيطالي.

فريق رين الفرنسي / فريق سالزبورج النمساوي / فريق إشبيلية الإسباني.

فريق سلافيا براغ التشيكي / فريق فالنسيا الإسباني / فريق فياريال الإسباني / فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي.

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