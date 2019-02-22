رسمياً: تركي آل الشيخ يتنازل عن ملكية بيراميدز لمستثمر إماراتي

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أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي اليوم الجمعة الموافق 22 فبراير 2019 عن تنازل المستشار تركي آل الشيخ عن ملكية نادي بيراميدز نهائياً، وذلك لصالح أحد المستثمرين الإماراتيين من أجل إنهاء الأزمة المشتعلة بينه وبين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

حيث جاء نص بيان نادي بيراميدز على النحو التالي:

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يُعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سعادة الأستاذ سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ في مصر.

وأعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسعادة الأستاذ سالم سعيد الشامسي مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية في النادي.

وتأتي هذه الخطوة من طرف المستشار تركي آل الشيخ في إطار سعيه لإنهاء كل الخلافات التي دارت في الوسط الرياضي المصري في الآونة الأخيرة بسببه، وخاصة الخلاف الحاد بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبين الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

ومن المتوقع أن يُساهم ذلك القرار في عودة أجواء الهدوء من جديد إلى كرة القدم المصرية، وذلك بعد أن عاشت مشاحنات لا مثيل لها على الإطلاق منذ مطلع الموسم الحالي، وذلك بسبب المستشار تركي آل الشيخ وخلافه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وبدوره اكتفى المستشار تركي آل الشيخ في صباح اليوم الجمعة بتوجيه الشكر لكل من عمل معهم في نادي بيراميدز منذ شرائه لملكية النادي قبل انطلاقة الموسم الحالي، علماً بأن المستشار تركي آل الشيخ يعلم جيداً أن الهدوء لن يسود الوسط الرياضي المصري من جديد إلا في حالة مغادرة الأراضي المصرية وهو ما حدث في نهاية المطاف.

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