تعرف على النتائج الكاملة لقرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2018 / 2019

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شهد مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية اليوم الجمعة الموافق 22 فبراير 2019 قيام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

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وإليكم الآن أولاً جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

فريق أرسنال الإنجليزي / فريق تشيلسي الإنجليزي / إنتر الإيطالي.

فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني / فريق فالنسيا الإسباني / فريق فياريال الإسباني.

فريق سالزبورج النمساوي / فريق رين الفرنسي / فريق دينامو كييف الأوكراني.

فريق نابولي الإيطالي / فريق بنفيكا البرتغالي / فريق إشبيلية الإسباني.

فريق دينامو زغرب الكرواتي / كراسنودار الروسي / فريق سلافيا براغ التشيكي / زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

فريق تشيلسي / فريق دينامو كييف.

فريق آينتراخت فرانكفورت / فريق إنتر.

فريق دينامو زغرب / فريق بنفيكا.

فريق نابولي / فريق سالزبورج.

فريق فالنسيا / فريق كراسنودار.

فريق إشبيلية / فريق سلافيا براغ.

فريق أرسنال / فريق رين.

فريق زينيت سان بطرسبرج / فريق فياريال.

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