بيان رسمي جديد من بيراميدز تعقيباً على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

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أصدر مجلس إدارة نادي بيراميدز اليوم الجمعة الموافق 22 فبراير 2019 بياناً رسمياً جديداً، وذلك بخصوص موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة كأس مصر، والتي رفض الطرف الآخر وهو النادي الأهلي خوضها بسبب استبدالها مع مباراته مع نفس الفريق بمُسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث جاء نص بيان نادي بيراميدز على النحو التالي:

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يؤكد مجلس إدارة نادي بيراميدز مجدداً على التزامه الكامل بجدول مباريات الدوري والكأس والمعلن من جانب اتحاد الكرة مؤخراً، ويُشير النادي إلى التزامه بالجدول الذي راعى مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع أندية الدوري والكأس ولا يمنح فريقاً أي أفضلية على الآخر.

ويود النادي الإشارة مجدداً إلى تحضيره لخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري يوم الأحد المقبل، ثم لقاء الأهلي في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والمحدد له يوم 28 فبراير الجاري.

ويأتي ذلك البيان الرسمي من طرف مجلس إدارة نادي بيراميدز بعد ساعات قليلة فقط من إعلان المستشار تركي آل الشيخ التنازل عن ملكية لنادي بيراميدز، وذلك لصالح المستثمر الإماراتي سعادة الأستاذ سعيد سالم الشامسي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أكد في يوم أمس الخميس عدم خوضه مباراته القادمة مع فريق بيراميدز في مسابقة كأس مصر، وذلك بسبب إصرار الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة المباراة في يوم الخميس الموافق 28 فبراير 2019.

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