تعرف على قائمة برشلونة في مباراته القادمة أمام إشبيلية بالدوري الإسباني

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كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة في مساء اليوم الجمعة الموافق 22 فبراير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق إشبيلية في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وتُقام مباراة برشلونة وإِشبيلية في مساء يوم غداً السبت الموافق 23 فبراير 2019 على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

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وجاءت قائمة فريق برشلونة التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / إناكي بينا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جيسون موريلو / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / صامويل أومتيتي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو / كارلوس ألينا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / عثماني ديمبيلي / مالكوم.

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