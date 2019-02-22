موعد مباراة برشلونة وإِشبيلية في الدوري الإسباني السبت 23/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق إشبيلية في مساء يوم السبت الموافق 23 فبراير 2019 على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وإشبيلية في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق إشبيلية في مساء يوم السبت الموافق 23 فبراير 2019 على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وإِشبيلية تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، سوف تكون مباراة برشلونة وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وإشبيلية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وإشبيلية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وإِشبيلية، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق إشبيلية في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة في ظل المستوى السيء الذي قدمه الفريق الكتالوني في الآونة الأخيرة، مما يجعله مرشحاً وبقوة من أجل التعثر من جديد في معظم الاختبارات المعقدة القادمة أمام على مستوى جميع المسابقات.

ولعل ما يُزيد من الوضع تعقيداً بالنسبة إلى فريق برشلونة في الفترة القادمة، أن الفريق الكتالوني سوف يخوض 3 مباريات معقدة للغاية في ظرف 10 أيام فقط لا غير، علماً بأن المباريات الثلاثة سوف تكون خارج أرضه مما يُزيد أكثر من نسبة احتمالية تعثره في أي منها أو كلها.

والبداية سوف تتمثل من خلال الصدام بينه وبين مضيفه فريق إشبيلية في مساء يوم السبت، ومن ثم سوف يجد فريق برشلونة نفسه على موعد مع كلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدي فريق ريال مدريد.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق برشلونة سوف يواجه غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في مناسبتين على التوالي في ظرف أيام قليلة فقط، حيث تأتي المباراة الأولى بينهما في يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

أما المباراة الثانية بينهما سوف تكون في يوم السبت الذي يليه مباشرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني، علماً بأن المباراة الأولى سوف تُقام على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد مثلما مثل المباراة الثانية.

وهو بكل تأكيد الأمر الذي يجعل فريق برشلونة يعيش في ضغوطات كبيرة للغاية، علماً بأن الفريق الكتالوني يطمح في التتويج بالثلاثية في الموسم الحالي، وخاصة لقب دوري أبطال أوروبا الذي غاب عن خزائن نادي برشلونة منذ عام 2015.

ومن جانبه كان الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة المرتقبة أمام مضيفه فريق إشبيلية، حيث جاءت قائمة الفريق الكتالوني على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / إناكي بينا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / كليمنت / سيرجي روبيرتو / جوردي ألبا.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال / كارلوس ألينا / سيرجيو بوسكيتس / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: لويس سواريز / عثماني ديمبيلي / مالكوم / ليونيل ميسي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق إشبيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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