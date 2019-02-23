تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام إشبيلية بالدوري الإسباني

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يشهد ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم السبت الموافق 23 فبراير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق إشبيلية ضيفه فريق برشلونة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وإِشبيلية تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إشبيلية:

حراسة المرمى: تير شتيغن / إناكي بينا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / سيرجي روبيرتو / جوردي ألبا / صامويل أومتيتي / كليمنت / جيرارد بيكيه.

خط الوسط: أرتورو فيدال / كارلوس ألينا / سيرجيو بوسكيتس / فيليبي كوتينيو / إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: مالكوم / ليونيل ميسي / لويس سواريز / عثماني ديمبيلي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إشبيلية:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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