تعرف على قائمة الأهلي في مباراته القادمة أمام الجونة بالدوري المصري

Advertisements

كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق 23 فبراير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق الجونة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الأهلي والجونة في يوم غداً الأحد على ملعب الجونة في مدينة الغردقة، وذلك تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

Advertisements

وجاءت قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي / مصطفى شوبير.

خط الدفاع: سعد الدين سمير / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول / محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي / عمرو السولية / حمدي فتحي / كريم نيدفيد / ناصر ماهر / رمضان صبحي / أحمد الشيخ / حسين الشحات / جونيور أجايي / جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: مروان محسن.

وكما هو معتاد دائماً منذ مطلع الموسم الحالي شهدت قائمة فريق الأهلي العديد من الغيابات سواء بسبب الإصابة أو حتى لأسباب فنية، حيث تمثلت الغيابات على النحو التالي:

محمد محمود / وليد سليمان / حسام عاشور / عمرو جمال / محمد نجيب / أحمد فتحي / محمد الشناوي / أحمد علاء / وليد أزارو / إسلام محارب / باسم علي / صالح جمعة / محمد شريف / صلاح محسن / أحمد حمودي / محمود وحيد.

إقرأ أيضاً: تعرف على قائمة برشلونة في مباراته القادمة أمام إشبيلية بالدوري الإسباني