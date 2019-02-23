موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري الأحد 24/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والجونة، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق الجونة في يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 على ملعب الجونة في مدينة الغردقة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والجونة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والجونة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والجونة في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والجونة

موعد مباراة الأهلي والجونة، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق الجونة في يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 على ملعب الجونة في مدينة الغردقة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والجونة، سوف تكون مباراة الأهلي والجونة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي والجونة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الأهلي والجونة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والجونة، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته القادمة أمام مضيفه فريق الجونة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة مُطاردة غريمه التقليدي فريق الزمالك المتصدر الحالي لجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبكل تأكيد لن تكون مهمة المارد الأحمر سهلة في هذه المباراة، وخاصة في ظل المعنويات العالية التي سيخوض بها فريق الجونة اللقاء، وذلك نظراً لفوزه المبهر في الجولة الماضية من عمر المسابقة على حساب ضيفه فريق بيراميدز بهدفين مقابل لا شئ، مما أعطى فريق الجونة دافعاً قوياً للغاية قبل صدامه مع فريق الأهلي.

ولعل ما يُزيد أكثر من صعوبة المباراة على فريق الأهلي، أن فريق الجونة يتواجد في منتصف الترتيب بعيداً كل البعد عن الصراع من أجل تفادي الهبوط، وهو الأمر الذي سوف يجعل فريق الجونة يخوض المباراة بدون أي ضغوطات على الإطلاق بعكس ما سيكون عليه الحال بالنسبة إلى فريق الأهلي الذي يُنافس على لقب الدوري المصري الممتاز.

ولا شك أن فوز فريق الأهلي في هذه المباراة على حساب مضيفه فريق الجونة، سوف يجعله يقترب خطوة أخرى من غريمه التقليدي فريق الزمالك، وخاصة وأن المارد الأحمر يرغب في تقليص الفارق قبل موعد مباراة القمة المؤجلة من الدور الأول بين الأهلي والزمالك والتي تُقام تحديداً في يوم 30 مارس المقبل.

ومن جانبه كان الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الجونة، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي / شريف إكرامي / مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف / علي معلول / محمد هاني / رامي ربيعة / سعد الدين سمير / ياسر إبراهيم.

خط الوسط: كريم نيدفيد / عمرو السولية / حمدي فتحي / هشام محمد / جونيور أجايي / حسين الشحات / أحمد الشيخ / جيِرالدو دا كوستا / رمضان صبحي / ناصر ماهر.

خط الهجوم: مروان محسن.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ياسر إبراهيم / علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي / عمرو السولية / جيِرالدو دا كوستا / حسين الشحات / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

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