موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في كأس الكونفدرالية الأحد 24/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق بترو أتليتكو الأنجولي في مساء يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي وأيضاً عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك وبترو أتليتكو في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو

موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق بترو أتليتكو الأنجولي في مساء يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وبترو أتليتكو تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو، سوف تكون مباراة الزمالك وبترو أتليتكو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وبترو أتليتكو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي فقط لا غير.

آخر تحضيرات الزمالك وبترو أتليتكو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق بترو أتليتكو في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إحياء آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة قبل فوات الآوان.

ولا شك أن فريق الزمالك يعلم جيداً أنه بات يحتاج إلى الفوز فقط دون سواه في المباريات الأربعة المتبقية له في دور المجموعات في النسخة الحالية من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وذلك حتى يضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولعل السبب الرئيسي وراء صعوبة مهمة فريق الزمالك، هو تعثره في أول جولتين من دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وذلك من خلال الخسارة التاريخية في الجولة الأولى خارج أرضه على يد مضيفه فريق جور ماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، ومن ثم السقوط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الثانية أمام ضيفه فريق نصر حسين داي الجزائري.

ويبقى الأمر المحفز لفريق الزمالك قبل هذه المباراة أمام ضيفه فريق بترو أتليتكو، هو مسيرته الأكثر من رائعة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الزمالك يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز منذ مطلع الموسم وحتى هذه اللحظة.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق بترو أتليتكو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى فريق بترو أتليتكو قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة خارج أرضه أمام مضيفه فريق الزمالك، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق بترو أتليتكو لا يُعتبر مُطالباً بالتتويج بلقب كأس الإتحاد الأفريقي في الموسم الحالي بعكس حال فريق الزمالك.

وهو الأمر الذي يجعل فريق بترو أتليتكو يخوض مبارياته في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي بدون أي ضغوطات على الإطلاق، مما يُزيد من صعوبة مهمة فريق الزمالك كثيراً من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.

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