جروس يكشف عن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة بترو أتليِتكو بكأس الكونفدرالية

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت الموافق 23 فبراير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق بترو أتليتكو الأنجولي في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

وتُقام مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في مساء يوم غداً الأحد على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

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وجاءت قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام الضيف فريق بترو أتليتكو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عمر صلاح / عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي / محمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / فرجاني ساسي / عبد الله جمعة / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا / إبراهيم حسن / أيمن حفني / مصطفى زيزو / أحمد مدبولي.

خط الهجوم: خالد بوطيب / حميد أحداد / عمر السعيد.

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