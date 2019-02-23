موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بمشاركة “محمد صلاح” الأحد 24/2/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه وغريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا في يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول، إضافة إلى عشاق النجم المصري محمد صلاح وأيضاً عشاق نادي مانشستر يونايتد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول ومانشستر يونايتد في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه وغريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا في يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة 16:05 عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 17:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 18:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، سوف تكون مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المنتظرة أمام غريمه التقليدي ومضيفه فريق مانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه أو على أقل تقدير الخروج بنقطة التعادل في نهاية المطاف.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن السبيل الوحيد من أجل عودته من جديد لكي يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، هو عدم تعرضه إلى الخسارة في مباراة ديربي إنجلترا على يد غريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد.

وهو الأمر الذي يُزيد بكل تأكيد من حجم الضغوطات كثيراً على لاعبي فريق ليفربول، وخاصة وأن نتائج فريق الريدز لم تكن طيبة على الإطلاق طوال الفترة الماضية وتحديداً منذ مطلع العام الحالي 2019 عقب خسارته لمباراة القمة على يد فريق مانشستر سيتي، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد على ملعب الاتحاد في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعل ما يُعقد أكثر من مهمة فريق ليفربول قبل مباراة ديربي إنجلترا، أن فريق الريدز فشل في الخروج بنتيجة إيجابية في منتصف الأسبوع الماضي من أمام ضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من أن حظوظ فريق ليفربول لا تزال كبيرة للغاية من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، إلا أن فريق الريدز يعلم جيداً أن الجحيم سوف ينتظره في مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو / محمد صلاح.

آخر تحضيرات مانشستر يونايتد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، يدخل فريق مانشستر يونايتد غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الحفاظ على سلسلة نتائجه الإيجابية على الصعيد المحلي.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق مانشستر يونايتد لم يتذوق طعم الخسارة على الإطلاق على الصعيد المحلي رفقة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، وهو الأمر الذي يُعطي فريق مانشستر يونايتد دافعاً قوياً للغاية من أجل الظفر بالنقاط الثلاث في مباراة ديربي إنجلترا أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق ليفربول.

ومن المؤكد أيضاً أن هذه المباراة سوف تكون ثأرية لفريق مانشستر يونايتد، وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها فريق الشياطين الحمر في مباراة الدور الأول على يد غريمه التقليدي فريق ليفربول، مما يجعل فريق مانشستر يونايتد مُطالباً بضرورة تعويض جماهيره الغفيرة عن تلك الخسارة.

ومن المتوقع أن يقوم النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / فيكتور ليندلوف / فيل جونز / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا.

خط الهجوم: جيسي لينغارد / أنطوني مارسيال / ماركوس راشفورد.

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