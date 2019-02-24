القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الاحد 24/2/2019 بمشاركة “محمد صلاح”

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، يتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول إضافة إلى عشاق النجم المصري محمد صلاح وأيضاً عشاق نادي مانشستر يونايتد لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، يرغب كل عاشق لنادي ليفربول وأيضاً كل عاشق لنادي مانشستر يونايتد في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق نادي مانشستر يونايتد متابعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورت HD2 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي ليفربول إضافة إلى عشاق نادي مانشستر يونايتد وأيضاً عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة 16:05 عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 17:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 18:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

ويعود أكبر انتصار حققه فريق ليفربول على حساب نظيره فريق مانشستر يونايتد منذ عام 2009 إلى يوم السبت الموافق 14 مارس 2009، وذلك حينما فاز فريق ليفربول بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد على حساب مضيفه فريق مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، ضمن مباريات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما أكبر انتصار حققه فريق مانشستر يونايتد على حساب نظيره فريق ليفربول منذ عام 2003، فكان في يوم السبت الموافق 5 أبريل 2003، وحينها فاز فريق مانشستر يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد.

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