موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم الاحد 24/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسيِ، يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة نظيره فريق تشيلسي في مساء اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مانشستر سيتي وأيضاً عشاق نادي تشيلسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر سيتي وتشيلسي في هذه المباراة المنتظرة في نهائي مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسيِ، يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة نظيره فريق تشيلسي في مساء اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، سوف تكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات مانشستر سيتي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، يدخل فريق مانشستر سيتي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام نظيره فريق تشيلسي في نهائي مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل التتويج بلقبه الأول في الموسم الحالي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق مانشستر سيتي يسعى للحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الثاني على التوالي بعد أن فاز باللقب في الموسم الماضي، علماً بأن اللقب في الموسم الحالي سوف يكون بمثابة الدافع الأكبر لفريق مانشستر سيتي من أجل حصد المزيد من الألقاب في بقية أطوار الموسم.

ويُعتبر الموسم الحالي تاريخياً للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى حتى هذه اللحظة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق مانشستر سيتي يُنافس على جميع الألقاب بدون أن يتم إقصائه من أي مسابقة على الإطلاق.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على قوة فريق مانشستر سيتي في الموسم الحالي، علماً بأن الفضل الأول بكل تأكيد يعود إلى الفيلسوف الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي ومن ثم يعود الفضل أيضاً إلى الالتزام الكامل من جانب لاعبي فريق مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام نظيره فريق تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / فينسنت كومباني / جون ستونز / إيميريك لابورت.

خط الوسط: فيرناندينيو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أجويرو.

آخر تحضيرات تشيلسي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، يدخل فريق تشيلسي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام نظيره فريق مانشستر سيتي في نهائي مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل التتويج باللقب في المطاف الأول وأيضاً من أجل الثأر من نظيره فريق مانشستر سيتي.

ويُدرك فريق تشيلسي جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة في ظل القوة التي يتمتع بها منافسه فريق مانشستر سيتي، ويكفي الإشارة فقط إلى الخسارة التاريخية والمذلة التي تعرض لها فريق تشيلسي قبل فترة قصيرة من الآن على يد مضيفه فريق مانشستر سيتي، وذلك بستة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب الاتحاد في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر أن الضغط سوف يكون مسلطاً بشكل واضح للغاية على الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي، وخاصة في ظل الأنباء التي ترددت بقوة في مختلف وسائل الإعلام الإنجليزية في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص تفكير إدارة نادي تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش في إقالة المدرب الإيطالي من منصبه.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام نظيره فريق مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / روس باركلي.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / جونزالو هيغواين.

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