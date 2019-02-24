رسمياً: تركي آل الشيخ يتراجع عن قراره ويعود لملكية نادي بيِراميدز من جديد

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عاش الوسط الرياضي المصري بأكمله على وقع مفاجأة مدوية من العيار الثقيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019، وذلك بعدما أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي عن عودة ملكيته من جديد إلى المستشار تركي آل الشيخ.

وقد جاء ذلك بعد يوم واحد فقط لا غير من تخلي المستشار تركي آل الشيخ عن ملكية نادي بيراميدز، وذلك بسبب خلافه الحاد منذ مطلع الموسم الحالي مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

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وجاء نص بيان نادي بيراميدز على النحو التالي:

يُعلن نادي بيراميدز أنه نظراً للمطالبات الكبيرة من سعادة الأستاذ سالم الشامسي واللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول وبقية منسوبي النادي والعديد الرياضيين والإعلاميين والشخصيات الاعتبارية الرياضية التي توجهت لمعالي المستشار تركي آل الشيخ عقب إعلانه نقل ملكية النادي بالعدول عن قراره وإلحاحهُا المستمر طوال الساعات الماضية.

ولما لهذه الشخصيات من مكانة وتقدير واعتزاز لدى معالي المستشار، وما أبدته من إصرار واهتمام وحرص لثنيه عن قراره الذي كان قد اتخذه عن قناعة والتزام، إلا أنه تقديراً لكل هذه المطالبات ونزولاً عند رغبة المحبين، فقد قرر معالي المستشار تركي آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز، والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستُضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات.

وسوف يتحمل شخصياً كل ذلك احتراماً وتقديراً لهذه الشخصيات الاعتبارية الرياضية ولِسعادة الأستاذ سالم الشامسي ولكل لاعبي ومنسوبي النادي وجمهوره العزيز، متمنياً للجميع التوفيق.

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