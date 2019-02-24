ماذا قال المستشار تركي آل الشيخ تعقيباً على استعادة ملكية نادي بيراميدز ؟!

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قام المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز بالتعليق في الساعات الأولى من اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 على قرار عودته من جديد لملكية نادي بيراميدز، وذلك بعد يوم واحد فقط لا غير من التنازل عن ملكية النادي لصالح الأستاذ سالم الشامسي المستثمر الإماراتي المعروف.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في الساعات الأولى من اليوم الأحد وتحديداً في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “المحور”، أكد المستشار تركي آل الشيخ أن السبب الرئيسي وراء عودته من جديد لملكية نادي بيراميدز، هي المشاعر الجميلة والطيبة التي أظهرها له العديد من المصريين منذ إعلان رحيله عن نادي بيراميدز.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المستشار تركي آل الشيخ إلى أنه تعجب بشكل صادم من مسؤولي بعض الأندية المصرية، وذلك بسبب تصريحاتهم ضده بعد إعلانه التخلي عن ملكية نادي بيراميدز، وذلك على عكس العديد من المصريين الذين أبدوا احترامهم للعلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والسعودي.

وعن الانتقادات القوية التي يتعرض لها الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة في الآونة الأخيرة، شدد المستشار تركي آل الشيخ على أنه يُقدر الدور الكبير للغاية الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم، وخاصة في ظل الضغوطات الهائلة التي يتعرض لها من بعض الأطراف في الأيام الماضية.

أما عن أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة كأس مصر، أكد المستشار تركي آل الشيخ أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يفعل أي شئ سوى إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المنافسة في الموسم الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن لاعبي فريق بيراميدز مستعدون لمواجهة المارد الأحمر في يوم الخميس المقبل.

كما توقع أيضاً المستشار تركي آل الشيخ أن نادي كبير بحجم النادي الأهلي لن يهرب من هذه المباراة، مشدداً في الوقت ذاته على أنه في حالة انسحاب النادي الأهلي من مسابقة كأس مصر، فلن يكون هناك حاجة إلى اختراع قانون لمعاقبته، وخاصة وأن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم واضحة للغاية بخصوص هذه المواضيع.

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