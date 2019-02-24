رسالة هامة من بيراميدز للأهلي بعد عودة تركي آل الشيخ لملكية النادي

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حرص نادي بيراميدز على توجيه رسالة في غاية الأهمية إلى النادي الأهلي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس السبت الموافق 23 فبراير 2019، وذلك عقب عودة المستشار تركي آل الشيخ من جديد إلى ملكية النادي.

حيث نشر نادي بيراميدز تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “بانتظاركم في كأس مصر يوم 28، لا تتأخروا علينا في الملعب.”، وتُعتبر هذه الرسالة موجهة إلى النادي الأهلي منافس نادي بيراميدز في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

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وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أعلن منذ يومين فقط عن رفض النادي الأهلي خوض تلك المباراة، وذلك بسبب اعتراضه على موعد إقامتها المقترح من طرف نادي بيراميدز.

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