القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم الاحد 24/2/2019

Advertisements

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، يتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مانشستر سيتي وأيضاً عشاق تشيلسي لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

Advertisements

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، يرغب كل عاشق لنادي مانشستر سيتي وأيضاً كل عاشق لنادي تشيلسي في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في مساء اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي مانشستر سيتي وأيضاً عشاق نادي تشيلسي متابعة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية عبر قناة بي إن سبورت HD2 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي مانشستر سيتي إضافة إلى عشاق نادي تشيلسي وأيضاً عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في مساء اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية:

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

ويعود أكبر انتصار حققه فريق مانشستر سيتي على حساب نظيره فريق تشيلسي في العام الحالي 2019، وذلك تحديداً في يوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019، وحينها فاز فريق مانشستر سيتي بنتيجة ستة أهداف مقابل لا شيء في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا.

أما أكبر انتصار حققه فريق تشيلسي على حساب نظيره فريق مانشستر سيتي منذ عام 2016، فكان في يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2016، وحينها فاز فريق تشيلسي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد في إطار مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم الاحد 24/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة