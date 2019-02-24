موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم الاحد 24/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق ليفانتي في مساء اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 على ملعب سيوتات دي فالنسيا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وليفانتي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق ليفانتي في مساء اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 على ملعب سيوتات دي فالنسيا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليفانتي تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتيِ والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي، سوف تكون مباراة ريال مدريد وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وليفانتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وليفانتي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته القادمة أمام مضيفه فريق ليفانتي في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد تعثره المفاجئ للغاية في الجولة الماضية من عمر المسابقة.

حيث تعرض فريق ريال مدريد في مطلع الأسبوع الماضي إلى خسارة غير متوقعة على الإطلاق، وذلك على يد ضيفه فريق جيرونا بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وهي الخسارة التي جعلت فوز فريق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي أمراً صعباً للغاية، وخاصة وأن الفارق بينه وبين غريمه التقليدي فريق برشلونة المتصدر حالياً قد عاد من جديد ليُصبح 9 نقاط.

ومن المؤكد أن فريق ريال مدريد يعلم جيداً أن التتويج بالثلاثية في الموسم الحالي سوف يكون أمراً مستحيلاً للغاية، وذلك نظراً إلى ضغط المباريات الهائل الذي يُعاني منه الفريق الملكي على كافة المستويات سواء المحلية أو خاصة القارية.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق ريال مدريد في الموسم الحالي، هو محاولة التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا الغائب عن خزائن النادي الملكي منذ عام 2014، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يُحاول الفريق الملكي الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الرابع على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق على الإطلاق.

ولا شك أن موسم فريق ريال مدريد سوف يُحسم بنسبة كبيرة للغاية في الأيام العشرة القادمة، حيث يخوض الفريق الملكي 3 مباريات في غاية التعقيد، وذلك أمام غريمه التقليدي فريق برشلونة أولاً في مسابقة كأس ملك إسبانيا ومن ثم في مسابقة الدوري الإسباني، قبل أن يأتي الاختبار المعقد الأخير أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق ليفانتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: فالفيردي / داني سيبايوس / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل / ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

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