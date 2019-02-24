الأهلي في اختبار هام اليوم أمام الجونة بالدوري المصري..تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع

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يشهد ملعب الجونة في مدينة الغردقة اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الجونة ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والجونة منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي والجونة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الجونة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي / مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني / ياسر إبراهيم / سعد الدين سمير / علي معلول / رامي ربيعة.

خط الوسط: هشام محمد / كريم نيدفيد / عمرو السولية / حمدي فتحي / حسين الشحات / رمضان صبحي / ناصر ماهر / أحمد الشيخ / جونيور أجايي / جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: مروان محسن.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الجونة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ياسر إبراهيم / علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي / عمرو السولية / جيِرالدو دا كوستا / حسين الشحات / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

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