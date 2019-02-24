تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية اليوم

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يشهد ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره فريق تشيلسي، ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في المباراة النهائية اليوم أمام نظيره فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / فينسنت كومباني / جون ستونز / إيميريك لابورت.

خط الوسط: فيرناندينيو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في المباراة النهائية اليوم أمام نظيره فريق مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / روس باركلي.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / جونزالو هيغواين.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

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