الزمالك في مهمة صعبة اليوم أمام بترو أتليِتكو بكأس الكونفدرالية..تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع

Advertisements

يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في مساء اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق بترو أتليتكو الأنجولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وبترو أتليتكو تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة الزمالك وبترو أتليتكو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري محمد فوزي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بترو أتليتكو الأنجولي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد السلام / محمد عبد الغني / بهاء مجدي.

خط الوسط: فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / طارق حامد / عبد الله جمعة / يوسف أوباما / أيمن حفني / أحمد مدبولي / مصطفى زيزو / محمود عبد المنعم كهربا / إبراهيم حسن.

خط الهجوم: عمر السعيد / خالد بوطيب / حميد أحداد.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بترو أتليتكو الأنجولي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

إقرأ أيضاً: تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية اليوم