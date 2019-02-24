الأهلي يواصل انتصاراته المحلية بعد فوزه المثير على الجونة بثنائية

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحقيق الانتصارات المحلية عقب فوزه المثير للغاية اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الجونة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجونة في مدينة الغردقة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من كريم نيدفيد في الدقيقة التاسعة والسبعين، إضافة إلى ناصر ماهر في الدقيقة السابعة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الجونة النجم المخضرم محمد ناجي جدو في الدقيقة الثالثة والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني في الترتيب، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق الجونة عند 26 نقطة في المركز العاشر في الترتيب.

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