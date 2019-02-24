تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ليفانتي بالدوري الإسبانيِ

Advertisements

يشهد ملعب سيوتات دي فالنسيا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ليفانتي ضيفه فريق ريال مدريد، ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليفانتي تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الإثنين، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة ريال مدريد وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ليفانتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / كيلور نافاس / لوكا زيدان.

خط الدفاع: داني كارفاخال / خيسوس فاييخو / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / فالفيردي / ماركو أسينسيو / إبراهيم دياز / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور / ماريانو دياز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ليفانتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / خيسوس فاييخو / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: فالفيردي / داني سيبايوس / إبراهيم دياز.

خط الهجوم: جاريث بيل / ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

إقرأ أيضاً: الأهلي يواصل انتصاراته المحلية بعد فوزه المثير على الجونة بثنائية