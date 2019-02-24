قرار هام من تركي آل الشيخ قبل مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

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اتخذ المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز في مساء اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 قراراً هاماً للغاية، وذلك قبل موعد مباراة الأهلي وبيراميدز التي سوف تجمع بين الفريقين في مساء يوم الخميس المقبل الموافق 28 فبراير 2019، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

حيث قرر المستشار تركي آل الشيخ منح مكافأة مالية قدرها 30 ألف جنيه مصري، وذلك لكل لاعب في صفوف نادي بيراميدز إضافة إلى الجهاز الفني وأيضاً الجهاز الإداري، في محاولة منه لرفع الروح المعنوية للجميع داخل النادي عقب الفوز اليوم الأحد على حساب نظيره فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شيء.

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ويبقى الأمر الأهم بالنسبة إلى المستشار تركي آل الشيخ، هو أن يكون الجميع داخل نادي بيراميدز جاهزاً بصورة كاملة من أجل خوض المباراة المنتظرة أمام النادي الأهلي في نهاية الأسبوع الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وتعقيباً على فوز فريق بيراميدز اليوم الأحد على حساب نظيره فريق المقاولون العرب، كتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي:

مباراة جيدة ضد فريق ممتاز، أوجه التحية لنادي المقاولون العرب على المستوى والروح الرياضية، نورتوا ملعب اخوانكم، لديكم مدرب كبير أنا معجب فيه، وكرئيِس للاتحاد العربي أن يُتيح لنا فرصة لدعمه في برامج الاتحاد العربي للمعايشة مع مدربين عالميين إذا أحب ذلك.ِ

أما بالنسبة لِبيراميدز فلهم مكافأة فوز 30 ألف جنيه لكل لاعب والجهاز الفني والإداري، بدأ الفريق يفهم أسلوب دياز من مبارة لأخرى، برافو الشناوي والدفاع ودونجا والسعيد وخريبيِن ولكل نجوم الفريق اليوم.

مع الوقت والانسجام وتلافي الأخطاء، سيكون فريق لا يُقهر، أشكر لاعبي بيراميدز، وأشكر الجمهور على لفتتهُم اليوم، مبروك يا ريس حسام، ومبروك يا عاصي، ومبروك يا عميد، ومبروك لكل مجلس الإدارة.

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