بعد توقيع عقوبة قاسية عليه..تعرف على أسباب الخلاف بين كهربا وجماهير الزمالك

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شهدت مباراة الزمالك وبِترو أتليتكو الأنجولي في مساء يوم أمس الأحد الموافق 24 فبراير 2019 حدثاً مثيراً للغاية، وذلك على خلاف سقوط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق بترو أتليتكو الأنجولي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

حيث قام النجم محمود عبد المنعم كهربا بالبصق على بعض جماهير القلعة البيضاء أثناء خروجه من أرض الملعب حينما تم استبداله في الشوط الثاني من المباراة، وذلك بسبب قيام هذه الجماهير بتوجيه سباب عنيف للغاية للنجم محمود عبد المنعم كهربا اعتراضاً منهم على مستواه المنخفض للغاية في الآونة الأخيرة.

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وبناءً على ذلك قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور توقيع عقوبة قاسية للغاية على النجم محمود عبد المنعم كهربا، وذلك من خلال إحالته للتحقيق أولاً إضافة إلى إيقافه لأجل غير مسمى حتى يتم الانتهاء من التحقيق معه.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قرر أيضاً فرض غرامة مالية ضخمة وصلت قيمتها إلى مبلغ 300 ألف جنيه مصري على النجم محمود عبد المنعم كهربا، وذلك في محاولة من مجلس الإدارة لاحتواء غضب جماهير القلعة البيضاء وخاصة التي تم البصق عليها.

وفي أول رد فعل منه على عقوبة نادي الزمالك الصارمة، قام النجم محمود عبد المنعم كهربا بنشر بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وجاء نص ذلك البيان على النحو التالي:

وبالوالدين إحساناً، أحسن إلى أمي بعدم الصمت أمام من يعتدي عليها بلفظ خارج، وإذا لم أرد على من سب أمي، فكيف أكون مُحسناً إليها، من قاموا بسب أمي ليسوا مشجعي نادي الزمالك العريق، هم مندسون على جماهير الكرة المصرية بشكل عام، وننتظر خروجهم غير أسفين عليهم، أما جمهور الزمالك فهو لا يعرف إلا مساندة ناديه العريق، فهو أهل الانتماء، وجمهور الزمالك الحقيقي فوق رأسي.

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