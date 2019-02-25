تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الهلال والاتحاد السكندري في مباراة اليوم بكأس زايد

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يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء اليوم الإثنين الموافق 25 فبراير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الهلال والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / محمد جحفلي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: ناصر الدوسري / محمد كنو / أندري كاريو / كارلوس إدواردو / محمد الشلهوب.

خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الاتحاد السكندري المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الهلال:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمود محمود / محمود أحمد رزق / بازوكا / السيد سالم.

خط الوسط: نور السيد / أحمد توفيق / أحمد نبيل / عمار حمدي / توني سيلفا.

خط الهجوم: خالد قمر.

المدير الفني: المصري حلمي طولان.

وكان فريق الهلال قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب على حساب ضيفه فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

ويحتاج فريق الاتحاد السكندري إلى معجزة تاريخية من أجل إقصاء فريق الهلال من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وخاصة في ظل فارق الإمكانيات الواضح بين كلاً من الفريقين.

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