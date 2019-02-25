أهلي جدة في صدام مرتقب اليوم مع الوصل بكأس زايد..تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين

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يستعد فريق الأهلي السعودي لملاقاة مضيفه فريق الوصل الإماراتي في مساء اليوم الإثنين الموافق 25 فبراير 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والوصل تحديداً في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والوصل منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق محمد الشامسي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الوصل:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / باولو دياز / عبد الباسط هندي.

خط الوسط: سلمان المؤشر / حسين المقهوي / نوح الموسى / نيكولاي / محمد عبد الشافي.

خط الهجوم: دجانيني / عمر السومة.

المدير الفني: الأوروغوياني خورخي فوساتي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الوصل المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: حميد النجار.

خط الدفاع: جمعة / عبد الله جاسم / إسماعيل / عبد الله الجنيبي.

خط الوسط: خميس إسماعيل / علي سالمين / ليما / فينيسيوس دي ليما / رونالدو منديز.

خط الهجوم: كايو.

المدير الفني: الروماني ريجيكامف.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوصل قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي المثير للغاية بهدفين لمثلهما لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب زعبيل في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، علماً بأن فريق الأهلي يحتاج إلى التعادل السلبي بدون أهداف أو حتى الإيجابي بهدف لمثله من أجل ضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي.

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