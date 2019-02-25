رغم خيبة الأمل في الكونفدرالية..الزمالك يبدأ تحضيراته اليوم استعداداً لكأس مصر

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الإثنين الموافق 25 فبراير 2019 تحت قيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، وذلك استعداداً للمباراة القادمة التي سوف تجمع بين الزمالك ومصر المقاصة، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

وكان فريق الزمالك قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مساء يوم أمس الأحد الموافق 24 فبراير 2019 أمام ضيفه فريق بترو أتليتكو الأنجولي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م، وبناءً على هذه النتيجة السلبية للغاية رفع فريق الزمالك رصيده إلى نقطتين فقط لا غير.

وهو الأمر الذي يُهدد فريق الزمالك بالإقصاء منذ دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، علماً بأن فريق الزمالك فشل في تحقيق أي انتصار على الإطلاق حتى هذه اللحظة بعد مرور أول 3 جولات من دور المجموعات من عمر المسابقة الأفريقية.

ومن جانبه يأمل السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك في إعادة أجواء الهدوء من جديد إلى جدران القلعة البيضاء، وخاصة في ظل تردد الأنباء بقوة في مختلف وسائل الإعلام المصرية حول إمكانية إقالته من منصبه في حالة تعثر فريق الزمالك من جديد في الفترة القادمة من عمر الموسم الحالي.

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