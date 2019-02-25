الخطيب يتوجه بطلب هام للغاية لسيد عبد الحفيظ بخصوص وليد أزارو

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 25 فبراير 2019 أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد توجه بطلب هام للغاية للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بخصوص المهاجم المغربي وليد أزارو أحد نجوم فريق الأهلي.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن محمود الخطيب طلب من الكابتن سيد عبد الحفيظ بتولي ملف تجديد عقد النجم المغربي وليد أزارو، وذلك على الرغم من أن عقده مع النادي الأهلي سوف ينتهي في صيف عام 2021.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب يسعى للحفاظ على استقرار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك من خلال تجديد عقود معظم نجوم المارد الأحمر لفترات أخرى طويلة من أجل إعادة فريق الأهلي إلى مكانته الطبيعية من جديد على مستوى القارة السمراء.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن الكابتن سيد عبد الحفيظ سوف يُحاول أن يقوم بإغراء النجم المغربي وليد أزارو من الناحية المادية من أجل إقناعه بضرورة تجديد عقده مع النادي الأهلي، وخاصة وأنه يُعتبر من الركائز الأساسية في صفوف المارد الأحمر.

وكان الكابتن سيد عبد الحفيظ قد نجح بدوره في تجديد عقود العديد من نجوم القلعة الحمراء في الفترة الماضية، وذلك من خلال تجديد عقد كلاً من النجم النيجيري جونيور أجايي إضافة إلى متوسط الميدان عمرو السولية، وأيضاً كلاً من متوسط الميدان كريم نيدفيد إضافة إلى النجم التونسي علي معلول.

إقرأ أيضاً: رغم خيبة الأمل في الكونفدرالية..الزمالك يبدأ تحضيراته اليوم استعداداً لكأس مصر