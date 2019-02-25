طلعت يوسف يكشف عن قائمة مصر المقاصة استعداداً لمواجهة الزمالك في كأس مصر

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كشف الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر المقاصة في مساء اليوم الإثنين الموافق 25 فبراير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام نظيره فريق الزمالك في إطار مسابقة كأس مصر.

وتُقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 فبراير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

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وجاءت قائمة فريق مصر المقاصة التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم / محمود حمدي / محمد كوكو.

خط الدفاع: أسامة جلال / أحمد عبد العزيز مودي / طه عادل / محمد دبش / محمد دسوقي / أحمد جمال / عاصم سعيد / عصام صبحي / أحمد محسن / هاني سعيد.

خط الوسط: محمد توني / صلاح ريكو / خالد الشيخ / مصطفى شبيطة / شيميلس بيكلي / حسام عبد الواحد / صلاح عاشور / محمد رمضان / ميدو جابر / رجب عمران.

خط الهجوم: باوُلن فوافيِ / جون أنطوي / مروان حمدي.

وكان نادي مصر المقاصة قد تقدم في وقت سابق بطلب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تأجيل مباراته مع نادي الزمالك في مسابقة كأس مصر بسبب ضغط المباريات والإجهاد الزائد على اللاعبين، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض تماماً فكرة تأجيل أي مباراة أخرى لأي نادي في كرة القدم المصرية حتى نهاية الموسم الحالي.

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