قرار هام من مارتن لاسارتي يؤكد انسحاب الأهلي من كأس مصر

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اتخذ الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قراراً في غاية الأهمية في مساء اليوم الإثنين الموافق 25 فبراير 2019، وذلك قبل موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار مسابقة كأس مصر.

حيث قرر المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي منح جميع لاعبي فريق الأهلي راحة سلبية إضافية في يوم غداً الثلاثاء بعدما حصل الفريق على راحة سلبية اليوم الإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية من جديد في يوم الأربعاء المقبل.

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وهو القرار الذي يؤكد بدوره على أن النادي الأهلي لا يزال متمسكاً بالقرار الذي اتخذه مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والذي يتمثل فيه إما تأجيل المباراة إلى موعد لاحق أو الانسحاب بشكل رسمي من مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي.

ومن المؤكد أن الانسحاب سوف يكون مصير النادي الأهلي في نهاية المطاف، وخاصة وأن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة سبق له وأن أكد بدوره على أن المباراة سوف تُقام في موعدها دون أي تغيير على الإطلاق.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الاتحاد المصري لكرة القدم قد شدد أيضاً على أن انسحاب النادي الأهلي من مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي سوف ينتج عنه عقوبات صارمة عليه بحسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسوف تتمثل هذه العقوبات الصارمة في حرمان النادي الأهلي من المشاركة في مسابقة كأس مصر لمدة سوف يقوم بتحديدها الاتحاد المصري لكرة القدم، إضافة إلى توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي بسبب عدم الالتزام بلوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد بدوره منذ أيام قليلة عبر بيان رسمي، أن أي نادي مصري لن يلتزم بالمشاركة في المسابقات المحلية التي يُنظمها، لن يحصل بالتالي على رخصة من أجل المشاركة في المسابقات الأفريقية، وذلك في تهديد صريح للنادي الأهلي بعدم إمكانية مشاركته في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

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