رسمياً: مؤمن زكريا يفسخ عقد إعارته لناديِ أُحد السعودي ويعود للأهلي

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أعلن النجم المصري مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن فسخ عقد إعارته لناديِ أُحد السعودي بشكل رسمي اليوم الإثنين الموافق 25 فبراير 2019، وذلك بعدما سبقه في ذلك سعود الحربي رئيس مجلس إدارة نادي أُحد السعودي في الساعات القليلة الماضية.

حيث قام النجم مؤمن زكريا بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “الحمد لله تم التراضي بيني وبين نادي أُحد علي خير، وأتمنى التوفيق لنادي أُحد والبقاء في الدوري.”.

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وبذلك تنتهي علاقة النجم مؤمن زكريا بشكل رسمي مع نادي أُحد السعودي، ليعود مباشرة إلى صفوف النادي الأهلي في الوقت الحالي دون أن يتمكن من المشاركة نهائياً مع المارد الأحمر بسبب عدم قيده في قائمة الفريق سواء محلياً أو حتى أفريقياً.

وبناءً على ذلك لن يفعل النجم مؤمن زكريا أي شئ حتى نهاية الموسم سوى ممارسة التدريبات الجماعية مع فريق الأهلي على ملعب مختار التتش في مقر النادي الأهلي الرئيسي في الجزيرة، على أمل أن يكون في أفضل حالاته سواء البدنية أو حتى الفنية أو خاصة النفسية مع انطلاقة الموسم المقبل من أجل عودته من جديد للمشاركة في التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن النجم مؤمن زكريا فقد بذلك كامل حظوظه في المشاركة رفقة المنتخب الوطني المصري في مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م، والتي سوف يتم تنظيمها على أرض دولة جمهورية مصر العربية في صيف العام الحالي.

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