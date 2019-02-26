لأسباب أمنية.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات كأس مصر.. والزمالك يرفض!

منذ ساعتين أخبار الرياضة
لأسباب أمنية.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات كأس مصر.. والزمالك يرفض!

أعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تأجيل مباريات بطولة كأس مصر بالكامل، ومن ضمنها مباراة الزمالك والمقاصة، التي كان من المقرر إقامتها يوم غداً الأربعاء، فى دور الـ 8، وذلك بسبب التقارير الأمنية التي رفضت إقامة المباريات في هذه المواقيت.

وذكر الحساب الرسمي للنادي، أن مجلس الإدارة أعلن عن رفضه تأجيل لقاء الزمالك أمام مصر المقاصة غدا.

بينما كان سيواجه النادي الأهلي نادي بيراميدز يوم الخميس القادم في دور الـ ١٦ من كأس مصر.