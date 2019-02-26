تعرف على تشكيل ميلان المتوقع في مباراة اليوم أمام لاتسيو بِنصف نهائي كأس إيطاليا

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يستعد فريق ميلان لملاقاة مضيفه فريق لاتسيو في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2019 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس إيطاليا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميلان ولاتسيو تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة ميلان ولاتسيو منقولة بشكل حصري عبر قناة سكاي سبورت الإيطالية HD على القمر الأوروبي هوت بيرد، كما ستكون مباراة ميلان ولاتسيو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي عبر موقع يوتيوب.

وإليكم الآن تشكيل فريق ميلان المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق لاتسيو:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / كريستيان زاباتا / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: فرانك كيسي / تيموي باكايوكو / خواكين سوسو / سامو كاستييخو / هاكان كالهانوغلو.

خط الهجوم: كريستوف بياتيك.

المدير الفني: الإيطالي جينارو غاتوزو.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق لاتسيو المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ميلان:

حراسة المرمى: توماس ستراكوشا.

خط الدفاع: باتريسيو غابارون / أتشيربي / ستيفان رادو.

خط الوسط: ميلان باديلي / أدم ماروشيِتش / سيناد لوليتش / سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش / دانيلو كاتالدي.

خط الهجوم: فيليبي كايسيدو / تشيرو إيموبيلي.

المدير الفني: الإيطالي سيموني إنزاغي.

ومن المفترض أن تُقام مباراة الإياب بين فريق ميلان وبين ضيفه فريق لاتسيو في شهر أبريل المقبل من العام الحالي 2019، وذلك على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، علماً بأن الفائز من هذه المباراة سوف يواجه في المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا الفائز من المباراة الأخرى التي سوف تجمع بين فريق فيورنتينا وبين نظيره فريق أتالانتا.

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