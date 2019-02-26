هل تُقام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر الخميس القادم ؟ عبد الحفيظ يحسم الجدل !

Advertisements

حسم الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2019 كل الجدل القائم في الساعات القليلة الماضية، وذلك بخصوص إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة كأس مصر في موعدها دون أي تغيير على الإطلاق.

فمن خلال تصريحات إذاعية له في صباح اليوم الثلاثاء، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن فريق الأهلي لن يخوض أي مباراة في يوم الخميس القادم من الأسبوع الحالي، وذلك سواء أمام فريق بيراميدز أو حتى أي فريق آخر.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن فريق الأهلي لديه راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء أيضاً مثلما كان الحال تماماً في يوم أمس الإثنين، وهو ما يؤكد بدوره على أن الفريق لن يخوض أي مباريات على الإطلاق في يوم الخميس المقبل.

كما شدد أيضاً الكابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحاته على أن القرار الأول والأخير في هذا الملف سوف يكون للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك في حالة صمم الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة كأس مصر في يوم الخميس المقبل.

إقرأ أيضاً: تعرف على تشكيل ميلان المتوقع في مباراة اليوم أمام لاتسيو بِنصف نهائي كأس إيطاليا