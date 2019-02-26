رسمياً: اتحاد الكرة يؤكد تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى لأسباب أمنية

Advertisements

أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2019 بشكل رسمي قرار تأجيل مباريات كأس مصر في الأسبوع الحالي لأجل غير مسمى، وذلك بناءً على طلب من الجهات الأمنية دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول أسباب التأجيل الحقيقية.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، أكد عامر حسين أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى خطاباً رسمياً من وزارة الداخلية في تمام الساعة التاسعة صباحاً اليوم الثلاثاء، وذلك من أجل إخطار اتحاد الكرة بتأجيل جميع مباريات مسابقة كأس مصر في الأسبوع الحالي لأسباب أمنية.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار عامر حسين إلى أن اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم قد أخطره هاتفياً في تمام الساعة الواحدة صباحاً اليوم الثلاثاء بقرار الجهات الأمنية بخصوص تأجيل مباريات مسابقة كأس مصر في الأسبوع الحالي لأجل غير مسمى.

كما شدد أيضاً عامر حسين في تصريحاته على أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعمل حالياً على إعداد الخطابات الرسمية التي سوف يتم إرسالها إلى جميع الأندية المشاركة حالياً في مسابقة كأس مصر، وذلك من أجل إخطارها جميعاً بشكل رسمي تأجيل مباريات مسابقة كأس مصر لأجل غير مسمى.

إقرأ أيضاً: هل تُقام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر الخميس القادم ؟ عبد الحفيظ يحسم الجدل !