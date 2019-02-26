اتحاد الكرة يكشف عن سبب تأجيل مباريات الكأس

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أعلن المدير التنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم ثروت سويلم، “إن قرار تأجيل مباريات الكأس له أبعاد لا تراها إلا الجهات الأمنية”،وأكد “أن الجماهير في أمم إفريقيا من أهم أسباب تأجيل المباريات.”.

صرح ثروت سويلم ، “‘إن تأجيل المباراة جاء بناء على قرار أمني بحت، حيث تم إرسال الجداول وتم تحديد المواعيد، كما تم الاتفاق مع الحكام، وكان الجميع في الطريق من أجل إقامة المباراة، لكن الأمن دائمًا له الكلمة العليا”

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وأضاف “الأمن يرى حالة الاحتقان التي زادت خلال الفترة السابقة، وهو ما قد يؤثر بشكل سلبي على أن تكون الجماهير يد واحدة مع منتخب الوطني ببطولة الأمم الإفريقية، الموضوع له أبعاد أخرى لا يراها سوى الأمن”، وأكد “نحن كاتحاد كرة قدم مع الأمن”، وأكد أنه لا يعلم المواعيد المتعين إن يتم فيها إقامة المباريات التي تم تأجيلها.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن اتحاد كرة القدم المصري من خلال “عامر حسين” قد أعلن صباح الثلاثاء عن تأجيل “مباريات الكأس”، وأوضح أن تأجيل المباريات جاء بناء على توصية من قبل الجهات الأمنية.

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