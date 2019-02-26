تعرف على رد فعل تركي آل الشيخ بعد تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

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قام المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز بالتعليق اليوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2019 على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بخصوص تأجيل جميع مباريات مسابقة كأس مصر في الأسبوع الحالي ومن ضمنها مباراة الأهلي وبيراميدز لأجل غير مسمى لأسباب أمنية.

حيث كتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي: “أتفق مع الاتحاد المصري على أن التأجيل واجب، فأمن مصر خط أحمر، وأيضاً التأجيل يُعطي لدياز فرصة للتعرف على اللاعبين، وأيضاً يكون الخصم مكتمل الصفوف لكي تكون المباراة ممتعة، فنحن لا نُقابل إلا الجاهزين.”.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن بشكل رسمي في صباح اليوم الثلاثاء تأجيل جميع مباريات مسابقة كأس مصر في الأسبوع الحالي لأسباب أمنية، وذلك بعدما تلقى خطاباً رسمياً من الجهات الأمنية يُفيد بضرورة تأجيل المباريات لأجل غير مسمى بسبب حالة الاحتقان الواضحة التي يعيشها الوسط الرياضي المصري في الفترة الماضية.

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