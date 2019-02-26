أجيري يكشف عن قائمة منتخب مصر استعداداً لفترة التوقف الدولي القادمة

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كشف المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2019 عن قائمة أحفاد الفراعنة، والتي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي القادمة في شهر مارس المقبل من العام الحالي 2019.

حيث يخوض المنتخب الوطني المصري مباراتين خلال فترة التوقف الدولي، وذلك من خلال مواجهة أولاً منتخب النيجر ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م، ومن ثم مواجهة منتخب نيجيريا في مباراة ودية دولية.

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وجاءت قائمة المنتخب الوطني المصري التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي القادمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي / محمود عبد الرحيم جنش / عامر عامر / محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني / علي جبر / أحمد أيمن منصور / محمود علاء / علي غزال / كريم حافظ / باهر المحمدي / أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد / عمرو السولية / نبيل عماد / محمد النني / محمود حسن تريزيجيه / إسلام جابر / عمار حمدي / عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: صلاح محسن / مصطفى محمد / عمرو وردة / أحمد حسن كوكا.

ولم تعرف قائمة المنتخب الوطني المصري تواجد كلاً من النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إضافة إلى النجم أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وذلك بهدف منح الراحة اللازمة لكلاً منهما خلال فترة التوقف الدولي القادمة، وخاصة وأن المنتخب الوطني المصري لن يكون في حاجة لأي منهما في تلك الفترة.

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