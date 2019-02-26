موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا الأربعاء 27/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة في كلاسيكو الأرض في مساء يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وبرشلونة في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة في كلاسيكو الأرض في مساء يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، سوف تكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كما ستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD9 المشفرة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن مباراة ريال مدريد وبرشلونة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 باللغة الإنجليزية، وأيضاً سوف تكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المنتظرة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق ريال مدريد يعلم جيداً أن حظوظه في التأهل إلى الدور النهائي كبيرة للغاية، وخاصة بعدما عاد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله من مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وهو الأمر الذي يجعل فريق ريال مدريد في حاجة إلى التعادل السلبي بدون أهداف على أقل تقدير من أجل تحقيق هدفه المنشود.

ولكن وفي الوقت ذاته يعلم الفريق الملكي أيضاً أن المهمة لن تكون بتلك السهولة، وخاصة في ظل القوة التي يتمتع بها منافسه وغريمه التقليدي فريق برشلونة، مما يجعل فريق ريال مدريد مطالباً بضرورة البحث عن الانتصار منذ الوهلة الأولى في عمر المباراة وليس الاكتفاء فقط بالبحث عن نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

ولعل ما يُعزز أكثر من قوة فريق ريال مدريد في هذه المباراة، أنه سوف يخوض كلاسيكو الأرض على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة للغاية، وهي التي سوف تكون بمثابة عامل ضغط لا مثيل على الإطلاق على لاعبي فريق برشلونة، وخاصة بعدما طلب منهم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد ذلك الأمر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جاريث بيل / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

آخر تحضيرات برشلونة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله هو أيضاً إلى الدور النهائي من عمر المسابقة.

ويُدرك فريق برشلونة أن الجحيم سوف ينتظره في قلعة سانتياغو بيرنابيو، وخاصة في ظل رغبة الفريق الملكي في الثأر من الخسارة القاسية التي تعرض لها في الدور الأول من الموسم الحالي في مسابقة الدوري الإسباني على ملعب الكامب نو بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ولعل ما يُزيد أيضاً من صعوبة المهمة على فريق برشلونة، هو الضعف الواضح الذي دائماً ما يُعاني منه الفريق الكتالوني على مستوى خط دفاعه، وذلك على الرغم من عودة النجم الفرنسي صامويل أومتيتي من الإصابة في المباراة الماضية ضد فريق إشبيلية، إلا أن فريق برشلونة لا يزال عاجزاً عن إيجاد الحلول من الناحية الدفاعية بأي وسيلة ممكنة.

ويبقى الأمر الإيجابي الوحيد بالنسبة إلى فريق برشلونة قبل مباراة كلاسيكو الأرض، هو الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي أكد له طوال السنوات الطويلة الماضية على قدرته على قيادة فريق برشلونة نحو الانتصارات مهما كان مستوى بقية اللاعبين من حوله.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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