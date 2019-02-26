تعرف على قائمة برشلونة في مباراته القادمة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

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كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وتُقام مباراة برشلونة وريال مدريد في مساء يوم غداً الأربعاء على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

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وجاءت قائمة فريق برشلونة التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن / إناكي بينا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / صامويل أومتيتي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو / أرثور ميلو / كارلوس ألينا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / عثماني ديمبيلي / لويس سواريز / مالكوم.

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