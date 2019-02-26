موعد مباراة ليفربول وواتفورد بمشاركة “محمد صلاح” الاربعاء 27/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وواتفورد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق واتفورد في مساء يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وواتفورد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفوُرد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وواتفورد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وواتفورد في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد

موعد مباراة ليفربول وواتفورد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق واتفورد في مساء يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وواتفورد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد، سوف تكون مباراة ليفربول وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات ليفربول وواتفورد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وواتفورد، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق واتفورد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ولكن وفي الوقت ذاته أيضاً سوف يكون فريق ليفربول مُطالباً بضرورة مصالحة جماهيره بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها فريق الريدز منذ مطلع العام الحالي 2019، وذلك من خلال السقوط في فخ التعادل في العديد من المباريات سواء الصعبة أو حتى السهلة، مما جعل الفارق بين فريق ليفربول وبين مُطارده المباشر فريق مانشستر سيتي يصل إلى نقطة واحدة فقط لا غير.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال لم يُحسم بعد مثلما كانت تتوقع جماهير نادي ليفربول مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، وخاصة المستوى المثالي الذي يُقدمه فريق مانشستر سيتي منذ مطلع العام الحالي 2019، مما أشعل الصراع بشكل شرس للغاية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالتالي يُدرك فريق ليفربول أن أي تعثر جديد له في الفترة القادمة حتى وإن تمثل ذلك في السقوط في فخ التعادل، فإن ذلك سوف يعني مباشرة ضياع صدارة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح فريق مانشستر سيتي.

ولعل ما يُزيد أكثر من حجم الضغوطات على فريق ليفربول في الوقت الحالي من عمر الموسم، أن فريق الريدز قد تم إقصائه منذ فترة من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية التي فاز فريق مانشستر سيتي بلقبها قبل أيام قليلة، إضافة إلى إقصائه أيضاً من مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وهو ما يعني أن فريق ليفربول بات أمامه لقبين فقط لا غير من أجل المراهنة عليهما في الموسم الحالي، وهما كلاً من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا، علماً بأن التتويج باللقبين أو حتى بواحد منهما فقط يُعتبر أمراً في غاية التعقيد على فريق ليفربول.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق ليفربول لم يتمكن من تحقيق الانتصار على حساب ضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني بل اكتفى فقط بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد رود، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المؤكد أن هذه النتيجة لن تخدم فريق ليفربول تماماً في مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا، وذلك على الرغم من أن فريق الريدز لا يزال لديه كافة الحظوظ من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وتكمن الأزمة بدون أدنى شك أن فريق ليفربول لم يعرف سوى طعم مرارة الهزيمة في جميع المباريات التي خاضها خارج أرضه في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وبالتالي فإن إقصائه مبكراً من مسابقة دوري أبطال أوروبا بات أمراً مؤكداً بنسبة كبيرة للغاية.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق واتفورد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: شيردان شاكيري / ساديو ماني / محمد صلاح.

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