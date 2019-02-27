موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي اليوم الاربعاء 27/2/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير في واحدة من ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي تشيلسي وأيضاً عشاق نادي توتنهام هوتسبير، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير في واحدة من ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، سوف تكون مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات تشيلسي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، يدخل فريق تشيلسي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب كأس الرابطة الإنجليزية منذ أيام قليلة وتحديداً في مطلع الأسبوع الحالي على يد نظيره فريق مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

ولا شك أن فريق تشيلسي يعلم جيداً أن فوزه في مباراة الديربي اللندني أمام ضيفه وجاره فريق توتنهام هوتسبير، سوف يكون بمثابة أفضل طريقة ممكنة من أجل فتح صفحة جديدة مع جماهيره في الموسم الحالي.

ولا يزال موسم فريق تشيلسي لم ينتهي بعد نظراً لكون فريق تشيلسي يُنافس حتى الآن على إحدى المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل من بوابة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق تشيلسي لا يزال يُنافس أيضاً في الموسم الحالي على لقب الدوري الأوروبي، علماً بأن تتويج فريق تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي سوف يضمن له مباشرة التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد بنسبة كبيرة على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / روس باركلي.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / جونزالو هيغواين.

آخر تحضيرات توتنهام هوتسبير والتشكيل المتوقع

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، يدخل فريق توتنهام هوتسبير غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه وجاره اللندني فريق تشيلسي في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره أيضاً بعد الخسارة الماضية التي تعرض لها في مطلع الأسبوع الحالي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على يد مضيفه فريق بيرنلي.

وبكل تأكيد تختلف الطموحات تماماً بالنسبة إلى فريق توتنهام هوتسبير في الموسم الحالي بعكس ما هو عليه الحال تماماً بالنسبة إلى فريق تشيلسي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق توتنهام هوتسبير لا يفصله سوى 6 نقاط فقط لا غير عن فريق ليفربول صاحب صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن فريق توتنهام هوتسبير يُنافس بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، إضافة إلى اقترابه من حجز مقعده في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وخاصة بعد فوزه العريض في ذهاب الدور ثمن النهائي على حساب ضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية نظيفة.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه وجاره اللندني فريق تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / توبي ألدرفايِرليد / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / هاري وينكس / موسى سيسوكو / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

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