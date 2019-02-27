تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وبرشلونة في مباراة كلاسيكو الأرض اليوم

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد ضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة في كلاسيكو الأرض، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، فيما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة كلاسيكو الأرض اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / تيبو كورتوا / لوكا زيدان.

خط الدفاع: داني كارفاخال / ألفارو أوُدريوثولا / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا / سيرجيو ريجوُلون / خيسوس فاييخو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / ماركو أسينسيو / فرانشيسكو إيسكو / فالفيردي / إبراهيم دياز.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور / ماريانو دياز.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة كلاسيكو الأرض اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جاريث بيل / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة كلاسيكو الأرض اليوم أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن / إناكي بينا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: أرتورو فيدال / سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / كارلوس ألينا / أرثور ميلو / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: لويس سواريز / مالكوم / عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة كلاسيكو الأرض اليوم أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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