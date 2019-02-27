محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

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يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه فريق واتفورد، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وواتفورد تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق واتفورد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: شيردان شاكيري / ساديو ماني / محمد صلاح.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق واتفورد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ليفربول:

حراسة المرمى: بن فوستر.

خط الدفاع: يانمات / أدريان مريابا / كريغ كاثكارت / هوليباس.

خط الوسط: دوكوري / إيتيان كابو / روبيرتو بيريرا / ويل هيوز.

خط الهجوم: جيرارد دولوفيو / تروي ديني.

المدير الفني: الإسباني خافي غارسيا.

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