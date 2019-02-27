تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي وتوتنهام في مباراة اليوم بالدوري الإنجليزي

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يشهد ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق تشيلسي ضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير في واحدة من ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة الديربي اللندني اليوم أمام ضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / روس باركلي.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / جونزالو هيغواين.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق توتنهام هوتسبير المتوقع في مباراة الديربي اللندني اليوم أمام مضيفه وجاره اللندني فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / توبي ألدرفايِرليد / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / هاري وينكس / موسى سيسوكو / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وكان فريق توتنهام هوتسبير قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراة الدور الأول على حساب ضيفه فريق تشيلسي في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين وقتها على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

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