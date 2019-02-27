مانشستر سيتي في اختبار هام اليوم أمام وست هام..تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

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يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق وست هام يونايتد في مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق وست هام يونايتد:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / فينسنت كومباني / نيكولاس أوتاميندي / دانيلو.

خط الوسط: إلكاي غوندوغان / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز / برناردو سيلفا / جابرييل جيسوس.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق وست هام يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي.

خط الدفاع: بابلو زاباليتا / عيسى ديوب / أنجيلو أوغبونا / آرون كريسويل.

خط الوسط: ديكلان رايِس / مارك نوبل / روبرت سنودجراس / ميكائيل أنطونيو / فيليبي أندرسون.

خط الهجوم: خافيير هيرنانديز.

المدير الفني: التشيلي مانويل بيلغرينيِ.

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