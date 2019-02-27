تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من النجم الساحلي والمريخ في مباراة اليوم بكأس زايد للأندية

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يستعد فريق النجم الساحلي التونسي لملاقاة ضيفه فريق المريخ السوداني في مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019 على الملعب الأولمبي في مدينة سوسة الساحلية على أرض دولة تونس، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النجم الساحلي والمريخ تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة النجم الساحلي والمريخ منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق عامر عبدالله هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق محمد الشامسي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق النجم الساحلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق المريخ:

حراسة المرمى: مكرم بيديريِ.

خط الدفاع: وجدي / كريم العواضي / صالح بن عزيزة / علي الجمل.

خط الوسط: محمد أمين بن عمر / مالك / داروين غونزاليس / إيهاب المساكني / ياسين الشيخاوي.

خط الهجوم: أمين الشرميطي.

المدير الفني: الفرنسي روجيه لومير.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق المريخ المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق النجم الساحلي:

حراسة المرمى: علي عبدالله.

خط الدفاع: تاج الدين إِبراهيم / كمال / سعد الدين نمر / الباشا.

خط الوسط: محجوب / محمود / بكري المدينة.

خط الهجوم: رمضان عجب / محمد هاشم محمد إدريس / محمد رامان يوسف.

المدير الفني: التونسي يامن زلفاني.

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